إدانة عربية بمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة: انتهاك للقوانين الدولية

كتب أحمد عرفة

أدانت الكويت مواصلة ارتكاب الحوثيين جرائم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

فيما قالت مملكة البحرين، إن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة بمسيرات مفخخة من جهة البحر انتهاك للقوانين الدولية، مدينة استهداف أحد خزانات ميناء رأس تنورة وشركة أرامكو في الظهران.

وأضافت مملكة البحرين: محاولة استهداف ميناء رأس تنورة بمسيرات مفخخة من جهة البحر انتهاك للقوانين الدولية .

وقالت وزارة خارجية مملكة البحرين تدين وتستنكر استهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية.

وفى وقت سابق صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية لمحاولة استهداف فاشلة بهجوم طائرة دون طيار قادمة من جهة البحر, ومحاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران، لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.