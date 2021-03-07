إحالة 22 موظفا بالوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا للتحقيق بسبب تركهم العمل

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا فى بيان لها اليوم، عن إحالة 22 موظفا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا للتحقيق معهم واتخاذ اللازم لتركهم العمل بالإدارات العاملين بها.

وأكد رئيس المدينة، أنه فى ظل الإجراءات المتخذة للتصدى لأى مسببات لانتشار فيروس كورونا، والتى منها تناوب العاملين بالإدارات المختلفة، مع التأكيد على عدم تعطيل العمل أو التقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين، يجب الالتزام بأداء التكليفات والواجبات المنوطة بكل موظف كل فى جهة عمله.

وأشار إلى أهمية تحقيق الانضباط فى داخل ديوان الوحدة المحلية وبالوحدات القروية المركز وأحياء المدينة وبالإدارات الخدمية التابعة بنطاق مركز ومدينة المنيا.

وقال مصطفى الشريف مدير الشئون الإدارية، إنه على مدار أسبوعين تم رصد إحالة 12 موظفا لشئون القانونية وخصم يوم من 10 موظفين وذلك لتركهم العمل والتسبب فى تعطيل وتأجيل التكليفات المنوطة بهم ومن تعطيل مصالح المواطنين.