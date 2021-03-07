أهالى أبو قرقاص بالمنيا يستقبلون سفير الفاتيكان بالورود.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل أهالى أبو قرقاص جنوب المنيا، سفير دولة الفاتيكان بمصر المطران نيكولاس هنرى بالورود وبالطبل البلدي ورقص الأحصنة، عند زيارته لكنائس أم النعم ومار جرجس والأم تريزا والهريف ونجع الدك والفقاعى في إطار زيارته الرعوية لمحافظة المنيا والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.

واصطف المواطنون للترحيب بسفير الفاتيكان ومطران أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك بشارة جودة وقدموا إليهما الورود وتبادل السفير مع الأهالي التحية والسلام في حضور الاكليروس وشعب الكاتدرائية.

كما زار السفير والوفد المرافق له منطقة آثار بني حسن الشروق بأبو قرقاص، مشيدا بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وقال الأب بطرس خلف منسق عام لجنة زيارة سفير دولة الفاتيكان إلي محافظة المنيا فى تصريحات صحفية إن نيافته زار الخميس الماضي ايبارشية ابو قرقاص احتفالا بعيد الايبارشية الاول وعيد تجليس صاحب النيافة الانبا بشارة جودة مطران الايبارشية للاقباط الكاثوليك، مشيرا إلى أن سفير الفاتيكان سيقوم بزيارة كل كنائس الايبارشية وعددها 21 كنيسة .

وفي سياق متصل أحيت إيبارشية الأقباط الكاثوليك بمركز أبو قرقاص الذكرى الأولى لتدشين الإيبارشية بحضور سفير دولة الفاتيكان، المطران نيكولاس هنرى.

واستقبل سفير الفاتيكان الأنبا بشارة جودة، مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص، ولفيف من الكهنة، والأقباط من أبناء أبوقرقاص.

وحرصت مطرانية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، على استقبال سفير الفاتيكان، بالترانيم، وأقراع الأجراس، فور وصوله إلى كنسية المطرانية.

وقال الأنبا بشارة جودة مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص وملوى وديراموس، إن زيارة السفير ستستغرق 6 أيام، فى الفترة من 4 إلى 10 مارس الجارى، ستشهد زيارات لأماكن أثرية، ولقاءات رعوية داخل عددًا من الكنائس، موضحًا أن الزيارة تواكب العيد الأول لتأسيس الإيبارشية.

كما سيجري الوفد، زيارة ميدانية للمشروعات التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا في مركز سمالوط، ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.



المزمار والطبل البلدي فى لقاء سفير الفاتيكان



أهالى أبو قرقاص بالمنيا يستقبلون سفير الفاتيكان بالورود