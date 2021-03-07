اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 11:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أمين الأمم المتحدة يعلن وصول 12 مليون جرعة لقاح كورونا لـ19 دولة عبر كوفاكس

الأحد، 07 مارس 2021 10:20 ص
أمين الأمم المتحدة يعلن وصول 12 مليون جرعة لقاح كورونا لـ19 دولة عبر كوفاكس مبادرة كوفاكس
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أهمية الدور الذى يؤديه برنامج مبادرة كوفاكس COVAX، الذي يهدف لتطوير لقاح كورونا وتوزيعه بإنصاف حول العالم، مفيدا بأن المبادرة ساهمت فى وصول 12 مليون جرعة لقاح كورونا لأكثر من 19 دولة حول العالم.

 

وقال أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "وصل 12 مليون لقاح COVID19 إلى 19 دولة بفضل COVAX ، والأمم المتحدة تقود المبادرة لضمان الوصول العادل في جميع أنحاء العالم، ويسعدني أن أرى هذا التقدم في طرح اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وفقط معًا يمكننا التغلب على هذه الأزمة".

امين الامم المتحدة على تويتر
امين الامم المتحدة على تويتر

 

وفى ذات السياق، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن برنامج مبادرة كوفاكس COVAX ، الذي يهدف لتطوير لقاح كورونا وتوزيعه بإنصاف حول العالم ما زال يواجه تحديات كبيرة للوفاء بوعود، وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ما زلنا نواجه تحديات كبيرة لتحقيق وعد  COVAX، وهناك فجوة تمويلية لا تقل عن 22.9 مليار دولار".

 

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن هناك دولا لا تحترم عقود COVAX  وتتنافس معهم، فضلا عن أن الحاجة ملحة إلى توسيع نطاق التصنيع لزيادة حجم اللقاحات.

 

وشدد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على أن أفضل طريقة لحماية الناس في أي مكان هي قمع فيروس COVID19 في كل مكان في نفس الوقت، قائلا: "في عالمنا المترابط ، كلما طالت مدة انتشار الوباء في أي مكان ، كلما تعطلت التجارة العالمية والسفر ، وكلما طال وقت التعافي".

 


مبادرة كوفاكس

كوفاكس

امين الامم المتحدة

توزيع لقاحات كورونا

الامم المتحدة

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية: توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر منصة كوفاكس

الجمعة، 05 مارس 2021 06:55 م

السودان يبدأ تطعيم مواطنيه الأسبوع المقبل بعد الحصول على جرعات كوفاكس

الخميس، 04 مارس 2021 04:44 م

روندا أول دولة أفريقية تتسلم لقاح فايزر المضاد لكورونا ضمن برنامج كوفاكس

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:04 م

غانا أول الحاصلين على جرعات كوفاكس تبدأ التطعيم ضد كورونا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:45 م

الصحة العالمية: مبادرة كوفاكس تعانى فجوة تمويلية لا تقل عن 22.9 مليار دولار

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:23 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة