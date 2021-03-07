أمين الأمم المتحدة يعلن وصول 12 مليون جرعة لقاح كورونا لـ19 دولة عبر كوفاكس

كتب محمد شعلان

أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أهمية الدور الذى يؤديه برنامج مبادرة كوفاكس COVAX، الذي يهدف لتطوير لقاح كورونا وتوزيعه بإنصاف حول العالم، مفيدا بأن المبادرة ساهمت فى وصول 12 مليون جرعة لقاح كورونا لأكثر من 19 دولة حول العالم.

وقال أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "وصل 12 مليون لقاح COVID19 إلى 19 دولة بفضل COVAX ، والأمم المتحدة تقود المبادرة لضمان الوصول العادل في جميع أنحاء العالم، ويسعدني أن أرى هذا التقدم في طرح اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وفقط معًا يمكننا التغلب على هذه الأزمة".



امين الامم المتحدة على تويتر

وفى ذات السياق، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن برنامج مبادرة كوفاكس COVAX ، الذي يهدف لتطوير لقاح كورونا وتوزيعه بإنصاف حول العالم ما زال يواجه تحديات كبيرة للوفاء بوعود، وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ما زلنا نواجه تحديات كبيرة لتحقيق وعد COVAX، وهناك فجوة تمويلية لا تقل عن 22.9 مليار دولار".

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن هناك دولا لا تحترم عقود COVAX وتتنافس معهم، فضلا عن أن الحاجة ملحة إلى توسيع نطاق التصنيع لزيادة حجم اللقاحات.

وشدد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على أن أفضل طريقة لحماية الناس في أي مكان هي قمع فيروس COVID19 في كل مكان في نفس الوقت، قائلا: "في عالمنا المترابط ، كلما طالت مدة انتشار الوباء في أي مكان ، كلما تعطلت التجارة العالمية والسفر ، وكلما طال وقت التعافي".