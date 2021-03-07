أخبار مصر.. الرئيس يوجه بمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية بالريف المصري

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها توجيه الرئيس السيسي بمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصري، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

الرئيس يوجه بمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بالريف المصرى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصرى.. ويؤكد: المشروع يتعلق بتطوير جوانب الحياة المعيشية والخدمية لقطاع عريض من الشعب يشمل حوالى نصف سكان مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتدقيق البيانات ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة بخصوص جوانب وتفاصيل المشروع، حيث ستعزز المعلومات المدققة من عوامل نجاح وفاعلية الجهود التنفيذية على أرض الواقع فى قرى الريف المصرى، أخذاً فى الاعتبار أن الأمر يتعلق بالتطوير الشامل لجوانب الحياة المعيشية والخدمية لقطاع عريض من الشعب يشمل حوالى نصف سكان مصر.

الصحة تطلق موقع حجز لقاح كورونا باللغة الإنجليزية لتسجيل الأجانب المقيمين بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق نسخة باللغة الإنجليزية لموقع تسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا لتمكين الأجانب المقيمين فى مصر من الحصول على اللقاح.

المنتخب يستدعى صلاح والننى وكوكا وتريزيجيه ومصطفى لمباراتي كينيا وجزر القمر

أعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، حيث يستعد الفراعنة لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى، فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

اللهم بلغنا رمضان.. الأحد المقبل أول أيام شهر شعبان طبقا للحسابات الفلكية

أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الأحد القادم هو أول أيام شهر شعبان من عام 1442 هجريا .

فريدة الشوباشى تعلن إصابتها بكورونا.. وتؤكد: بدأت اتعافى وأخضع للعزل المنزلى

يوم تلو الأخر، تنكشف الفضائح والجرائم داخل منظومة إعلام الإخوان المطل علينا من دول معادية لمصر، وتظهر هذه الفضائح والأعمال الإجرامية من جانب قيادات تنظيم الإخوان، حيث كشف الإعلامى الإخوانى ياسر العمدة الملقب بالشاعر، عن اتجاه أعداد كبيرة فى تركيا من عناصر التنظيم الإرهابى إلى الإلحاد والانتحار بسبب الممارسات غير الأخلاقية التى يرتكبها شيوخ الجماعة الإرهابية من اختلاسات مالية والاستحواذ على التمويلات.

غلق كلى لمطلع الدائرى من شارع أحمد عرابى باتجاه المريوطية لمدة يومان

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى للقادمين من شارع أحمد عرابى باتجاه المريوطية، وذلك لمدة يومان ابتداء من صباح غدا الاثنين وحتى صباح الثلاثاء 9 مارس الجارى على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا، وذلك فى إطار القيام بأعمال رفع كفاءة الطبقة الاسفلتية والصيانة القائمة بالطريق الدائرى.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة أحيانا.

البدرى يكشف ملامح معسكر المنتخب: كهربا خارج الحسابات.. مصطفى محمد وكوكا يتطوران باستمرار و"صلاح" مضغوط.. لا أنظر للسن فى الاختيارات.. قرار الـ5 أجانب يضر الكرة المصرية.. وكنت أجيد التعامل مع عصبية جوزيه

خرج حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، عن صمته وأدلى بتصريحات جديدة قبل معسكر المنتخب المقبل، وقال إن محمود كهربا لاعب النادى الأهلى خارج قائمة الفراعنة فى معسكر مارس الجارى، استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون، وذلك بعد إيقاف كهربا من قبل إدارة النادى الأهلي.

وأعلن الأهلى مؤخراً تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن مباريات الفريق شهرًا؛ بسبب عدم الالتزام، قبل أن تخرج تقارير حول سبب الأزمة وهو اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته أساسيا عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة فى الدوري.

القومية للأنفاق: محطة عدلى منصور تربط 5 وسائل نقل ومنطقة تجارية على 15 فدانا

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن محطة عدلى منصور المركزية التبادلية، ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، وستتبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة مترو الخط الثالث تم افتتاحها وتشغيلها ومحطة للقطار الكهربائى ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة / السويس" ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى (عدلى منصور / السلام).

المدارس المصرية اليابانية للطلاب: إما الحضور أو الدراسة أونلاين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، تشكيل لجنة للتواصل مع أولياء الأمور، لعمل استطلاع وبحث حول رغبة ولى الأمر فى الترم الثاني، وما إذا كان يفضل حضور الطالب إلى المدرسة (فى هذه الحاله يتوجب عليه كتابة إقرار بذلك للمدرسة، وعدم حضور الطالب إلى المدرسة وتلقى الدروس أونلاين) علما بأن الفصل الدراسى الثانى سوف يبدأ يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021.

موسيماني يشرح للاعبى الأهلي أزمة الفرص المهدرة أمام فيتا كلوب

بدأ بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، مران اليوم بمحاضرة خاصة مع لاعبى الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

خطة تسليمات مشروعات الإسكان والأراضى لعام 2021.. أكثر من 100 ألف وحدة إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل و60 ألف وحدة بمشروع سكن مصر.. و40 ألف شقة بمشروع JANNA جاهزة للتسليم للحاجزين قبل نهاية العام الجارى

ينفرد "اليوم السابع" بنشر خطة تسليمات مشروعات حكومية "الوحدات والأراضى" فى مختلف المدن الجديدة وعلى رأسها مدن الجيل الرابع.

وكشف الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل خطة التسليمات، حيث أكد أنه فى مدينة بدر من المقرر أن يتم تسليم مشروع ٣٥١ عمارة إسكان اجتماعى بالامتداد الشرقى، حيث تم مخاطبة صندوق الإسكان الاجتماعى لتخصيص 160 عمارة للحاجزين، ومن المخطط الانتهاء من كامل المشروع فى ٣٠-٦-٢٠٢١، بالإضافة إلى مشروع سكن العاملين بالعاصمة عدد ٣٧٦ عمارة، مشيرا إلى أن خطة تسليم كامل المشروع ٣٧٦ عمارة شامل تنسيق الموقع فى ٣٠-٦-٢٠٢١