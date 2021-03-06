اليوم السابع
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السبت، 06 مارس 2021 02:03 م
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22 مارس أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل خطيبته فى المنيا

السبت، 06 مارس 2021 02:03 م
22 مارس أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل خطيبته فى المنيا محكمة الجنايات بالمنيا - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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حددت محكمة الجنايات بالمنيا جلسة محاكمة متهم بقتل خطيبته فى المنيا، يوم 22 من شهر مارس الجاري، لمحكمة المتهم، وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا بتغيب طالبة بمعهد التمريض، وعقب ذلك تم العثور على جثتها ملقاة بترعة على جانب الإبراهيمية أمام قرية البرجاية.

 
شكل العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي على أعلى مستوى أمني تحت إشراف العقيد حسن عبد الغفار، مفتش مباحث المنطقة المركزية، وقيادة المقدم محمد منير، رئيس مباحث مركز المنيا، وبالفحص والتحري تبين قيام المتهم 37 عاماً خطيب المجني عليها بقتلها.
 
وبتطوير الفحص، تبين أن الجاني استدرج خطيبته عن طريق الهاتف، واستقلا دراجة بخارية لمكان الواقعة، وأغرقها بترعة الإبراهيمية، وبضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لرغبته فى فسخ الخطبة، ولكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدّمة إليها "الشبكة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مديرية الامن

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