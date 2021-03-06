22 مارس أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل خطيبته فى المنيا

شكل العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي على أعلى مستوى أمني تحت إشراف العقيد حسن عبد الغفار، مفتش مباحث المنطقة المركزية، وقيادة المقدم محمد منير، رئيس مباحث مركز المنيا، وبالفحص والتحري تبين قيام المتهم 37 عاماً خطيب المجني عليها بقتلها.

وبتطوير الفحص، تبين أن الجاني استدرج خطيبته عن طريق الهاتف، واستقلا دراجة بخارية لمكان الواقعة، وأغرقها بترعة الإبراهيمية، وبضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لرغبته فى فسخ الخطبة، ولكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدّمة إليها "الشبكة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.