وزير الخارجية الأمريكي يرحب بجهود التوصل لتسوية سلمية في ناجورنو قره باج

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ترحيبه بالجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع في منطقة ناجورنو قره باج.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، وتطرقا خلاله لملفات عدة، بما فيها العلاقات الأمريكية الأرمينية.



وقال بلينكن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "سعيد" للتحدث مع رئيس الوزراء الأرميني وقال إن "أرمينيا شريك مهم، ونحن نشجع تطورها الديمقراطي، ونرحب بالجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية دائمة للصراع في ناجورنو قره باج".