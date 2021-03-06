مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادثى سير بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب 2 آخرين فى حادثين بالمنيا على الطريق الصحراوى. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بحادثى انقلاب سيارتين، ما تسبب فى مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، الأولى انقلاب سيارة رقم 3452 ن م د، بطريق الصعيد الصحراوى الغربي، شمال كوبرى قرية شوشة غرب مركز سمالوط، بسبب السرعة الزائدة.

وقد أسفر الحادث عن مصرع مينا إ ت، 27 سنة، سائق، وإصابة شقيقيه كيرلس 38 سنة وميخائيل 34 سنة مقيمون مركز سمالوط.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بانقلاب السيارة 7216 ط و ق، ملاكى نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها، بطريق الصعيد الصحراوى الشرقى القديم، شمال قرية بنى حسن بمركز أبوقرقاص.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من مسعد م م، 42 سنة، عامل، وعماد س ع، 56 سنة، عامل، مقيمان بمحافظة الجيزة، تم نقل المصابين والجثث إلى المستشفيات العام تحت تصرف النيابة العامة.