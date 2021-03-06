اليوم السابع
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مشرف مشروع تطوير الريف: نستهدف توصيل الصرف وإنارة الشوارع ورصف الطرق

السبت، 06 مارس 2021 01:28 ص
مشرف مشروع تطوير الريف: نستهدف توصيل الصرف وإنارة الشوارع ورصف الطرق هشام الهلباوى
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور هشام الهلباوي، مشرف مشروع تطوير الريف المصري، إن مشروع تطوير الريف المصري  تجسيد لكل المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي ومنها مبادرة 100 مليون صحة ومبادر تبطين الترع ومبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي للطرق وتطوير ملفي التعليم والصحة.
 
أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروع  يعتبر مشروع القرن ويمس حياة  أكثر من 50 مليون مصري ، مضيفا أنه لفترات طويلة كان دخل مصر قادم من الريف، وخرج منه العلماء والخبراء والسياسيون لكن لم يأخذ حقه في التنمية لسنوات كثيرة، مؤكدا أنه منذ 2014 كان هناك تجارب لتطوير الريف المصري وتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في الريف المصري على مر السنوات الماضية".
 
وتابع، أن عملية تطوير القري تشمل مشروعات الصرف الصحي وإنارة الشوارع ورصف الطرق وكل ما يتعلق بالبنية التحتية، موضحا أن مبادرة تطوير القرى تكلف الدولة أكثر من 500 مليار جنيه خلال 3 سنوات، مضيفا أنه سيتم تطوير منظومة الخدمات الصحية في القرى والمراكز ومنع تكدس الخدمات في مكان واحد وإحداث عادلة في توزيع الخدمات سواء في مجال الصحة أو التعليم في كافة قرى الريف المصرى.

الريف المصرى

تطوير القرى

حياة كريمة

رصف الطرق

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