مسعف وسائق يسلمان مبلغ 89 ألف جنيه لمصابين فى حادث تصادم بالبحيرة.. فيديو

البحيرة ناصر جودة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى موقفا يعبر عن الأمانة والشرف لمسعف وسائق بمرفق الإسعاف بالبحيرة، سلما مبلغ 89 ألف جنيه إلى جهة العمل، وذلك بعد العثور على المبلغ داخل سيارة ملاكي كانت قد تعرضت لحادث تصادم بالطريق الصحراوي .

وقال الدكتور محمد ناصف رئيس مرفق الإسعاف بالبحيرة إن المسعف محمد التباع و السائق أحمد خفاجة والسائق من طاقم السيارة رقم 2045 التابعة لمرفق إسعاف البحيرة قد عثرا على المبلغ داخل سيارة بعد انقلابها على الطريق الصحراوى وذلك بعد الانتهاء من عملية إنقاذ المصابين ونقلهم لأقرب مستشفى ، وأن هذا السلوك نموذج متكرر لرجل الإسعاف الأمين على أرواح المواطنين ومتعلقاتهم الشخصية التى هى بمثابة أسرار وأمانات لابد أن ترد لأصحابها.

فيما أكد محمد التباع المسعف أن فور تلقيهم إخطارا بالحادث تحركوا على الفور لمكان الحادثة وقدموا الخدمة الطبية العاجلة للمصابين، وأثناء قيامهم بذلك وجدوا معه مبلغا ماليا، وقاما بتسليمه لقسم الشرطة بمحضر رسمي حتى يستطيع أهل المصاب الحصول عليه أو المصاب نفسه فور تعافيه.