ما هى بطن إندو وما أعراضها ولماذا تحدث فى سن الإنجاب؟

ندى سليم

بطن إندو التي تمثل إزعاجًا للكثيرين، والتي تحدث نتيجة الانتفاخ الشديد الذى يسببه الانتباذ البطانى الرحمى، المعروف بانتفاخ بطانة الرحم والمعروف أيضًا باسم البطن الداخلى، وهى عبارة عن حالة التهابية تؤثر على شخص من بين 10 شخص خلال سن الإنجاب في جميع انحاء العالم.

وأكد تقرير نشر في المجلة الأسترالية والنيوزيلندية لأمراض النساء والتوليد، أن أولئك يعانون من الانتباذ البطانى الرحمى يعرفون مصطلح endo belly، وهو انتفاخ مؤلم في البطن وتورم، وهو يكون على عكس الانتفاخ المعتاد الذي قد تعاني منه المرأة أثناء فترة الحيض، حيث يمكن أن يستمر البطن الداخلي لبضع ساعات أو أيام أو حتى أسابيع ما قد يؤثر سلبًا على صحتك العقلية والعاطفية والجسدية.

وكشف التقرير عن أسباب الإصابة ببطن إندو وهو عبارة عن حالة مزمنة ينمو فيها نسيج مشابه للأنسجة التي تنمو عادة في الرحم خارجه، وشهريًا يتحلل هذا النسيج وينزف تمامًا مثل بطانة الرحم، نظرًا لأن هذا النسيج ليس لديه وسيلة للهروب أو الخروج من الجسم، فإنه يتم احتجازه ما يؤدي إلى حدوث التهاب وتشكيل نسيج ندبي.

وأفاد مركز الانتباذ البطاني الرحمي بأن الانتفاخ هو أحد الأعراض الرئيسية المعروفة على نطاق واسع لدى الأفراد المصابين بالانتباذ البطاني الرحمي، فإن 83٪ من المصابين بالانتباذ البطاني الرحمي يعانون من الانتفاخ كأحد الأعراض.

ومن الأعراض الشائعة الأخرى للانتباذ البطاني الرحمي نزول دم أو عدم انتظام الدورة الشهرية، مع الشعور بألم مع حركات الأمعاء أو الألم عند التبول والعقم بياضا من ضمن هذه الأعراض.