قرعة علنية تكميلية للمستفيدين من مشروع بشاير الخير بالخارجة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، قرعة علنية تكميلية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المركز لتحديد المنتفعين من مشروع المنازل الريفية بقرى بشاير الخير شمال قرية المنيرة.

وأكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة بالمحافظة، في بيان صحفي له، اليوم السبت، أن القرعة جرت لتحديد المنتفعين من مشروع الـ 80 منزلًا ريفيًا بمنطقة بشاير الخير، وجرى تسليم المنازل لجميع المنتفعين بالقرعة العلنية فيما تقاعس عن استكمال إجراءات الاستلام 30 منتفعا، وجرى تنفيذ قرعة علنية تكميلية من الأسماء الاحتياطي وتحديد 30 منتفعا آخرين.

وأضاف الطماوى، أنه جرى اختيار 30 منتفعًا احتياطياً وجرى تحديد منزل كل منهم، مع البدء في تسليم المنازل لهم ضمن المشروع الذي تنفذه المحافظة ضمن مشروعات الجذب السكاني.

وأجرت محافظة الوادي الجديد، الأربعاء 2 ديسمبر 2020، القرعة العلنية للمستفيدين منازل القرى النموذجية (بشاير خير الوادي رقم 1) بقرية المنيرة بمقر مركز شباب المنيرة، والتي أسفرت عن فوز 80 منتفعًا وترشيح 30 منتفعًا كقائمة احتياطية وذلك تحت إشراف لجنة مختصة من مديرية الإسكان والوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة وجرت القرعة بصفة علنية أمام المرشحين للحصول على المنازل والأراضي وبحضور ممثلين لجمعيات حقوقية بالمحافظة.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية حيث جرى الإعلان عن شروط التقديم للحصول على منزل ريفي وهي تتمثل في أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات وأن يكون السن متراوحا بين 20 إلى 40 سنة وأن يكون حاصل على مؤهل دراسي "متوسط على الأقل" وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقا للقانون.