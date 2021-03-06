اليوم السابع
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صور.. لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية

السبت، 06 مارس 2021 08:00 م
صور.. لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع
كتب وكالات

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قام محتجون لبنانيون، على قطع عدد من الطرقات فى العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار الذى تخطى اليوم عتبة الـ10000 ليرة لبنانية .

ورصدت وكالة رويترز، صورا لتجمع عدد من المحتجين وسط بيروت وقطعوا الطريق عند تقاطع بشارة الخورى، بينما قام آخرون بقطع الطريق على أوتوستراد الناعمة جنوب بيروت.

وقطع محتجون بالإطارات والحجارة طريق المصنع - راشيا فى وادى البقاع شرق لبنان ، بينما اعتصم آخرون عند مدخل منطقة الشوف بجبل لبنان.

ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية، وطالبوا المسؤولين بالرحيل وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ، ودعوا اللبنانيين إلى النزول للشارع للمطالبة بحقوقهم والاحتجاج على ما وصلت إليه أوضاعهم الاجتماعية والصحية والمعيشية.

يذكر أن احتجاجات شعبية كانت قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضى بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية.

لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية (1)
لبنانيون يقطعون الطرقات

 

لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية (2)
لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية 

 

لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية (3)
لبنانيون يقطعون الطرقات  بسبب تردى الأوضاع المعيشية

 

لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية (4)
لبنانيون يقطعون الطرقات لتردى الأوضاع المعيشية
 
لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية (5)
لبنانيون يقطعون الطرقات 

 

لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية (6)
لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع

 

لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية (7)
لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية

 

لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية (8)
لبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية 

 

 


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قطع الطرقات

تردى الأوضاع المعيشية

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