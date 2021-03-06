رئيس مركز بنى عبيد بالدقهلية يحيل 47 موظف للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

أحال حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم 47 موظفا وطبيبا للتحقيق بإدارات الشباب والرياضة، والتموين، والطب البيطرى ، والصحه بالمركز، لتغيبهم عن العمل وغلق بعض الوحدات .

جاء ذلك خلال جولة قام بها اليوم، ورافقه كلا من حسين البغدادي مسئول التفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية، وشعبان الورداني مدير التفتيش والمتابعة برئاسة المركز، للمرور على المصالح والمنشآت الخدمية ببنى عبيد، وميت فارس، وميت سويد، وديرب الخضر، وغازى مصبح، واليوسفية، وأبو المعاطى الباز، وذلك للعمل على إعادة الانضباط والالتزام الوظيفى في مختلف المصالح والمنشآت الحكومية ، للارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات الخدمية ومتابعة حسن سير العمل ومدى وانتظامه.

كما تبين خلال المرور على إدارة الشباب والرياضة ببنى عبيد و مركزي شباب ميت سويد و أبو المعاطى الباز ، بأنها جميعا مغلقة، وبالمرور على مكتب تموين بنى عبيد تبين أنه مغلق ولا يوجد أى موظف أو نوباتجيه لتقديم الخدمات للمواطنين وإستقبال الشكاوى.

وتبين بالمرور على الإدارة البيطرية، غياب 14 طبيبا وموظفا بالإدارة وبالمرور على الوحدات الصحية بقرى ميت سويد وديرب الخضر والديسة وغازى مصبح قرر إحالة 28 طبيبا وصيدليا وموظف لتركهم العمل والغياب ، وتم إعداد تقرير بكافة المخالفات والملاحظات التى أسفرت عنها أعمال اللجنة وإحالة 47 موظفا وطبيبا للتحقيق بسبب عدم حضورهم وتوقيعهم بدفتر الحضور والإنصراف.

ومن جانبه أكد حاتم قابيل، على استمرار المرور والمتابعة الميدانية للتفتيش على جميع المصالح والمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز للتأكد من تواجد جميع الموظفين والعاملين بكل منشأة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدمية.