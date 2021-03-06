رئيس الحكومة الليبية: راعينا بالتشكيل الوزارى الكفاءة ومشاركة واسعة لكل المناطق

كتب محمد عبد العظيم

قال عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، إننا راعينا فى التشكيل الوزارى الكفاءة والمشاركة الواسعة لكل المناطق، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، قد سلم خلال الأسبوع الماضى، التشكيلة الجديدة لرئاسة مجلس النواب الليبي بالأسماء المقترحة.

وقال المكتب الاعلامى لحكومة الوحدة الليبية إنها تقدمت بالتشكيلة الوزارية التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها يوم الاثنين المقبل بمدينة سرت.

من جانبه، أكد مجلس النواب الليبي أن رئيس الحكومة الجديد انتهى من أسماء حكومته ورفعها لرئيس المجلس.

وقال المكتب الاعلامى لرئيس البرلمان الليبى في بيان له إنه لا تغيير حتى الآن في عقد جلسة منح الثقة للحكومة يوم الإثنين، و إن دعوة رئيس المجلس لجلسة منح الثقة للحكومة لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن نواب دعوا لتأجيل الجلسة للتحقيق بمزاعم الرشوة.