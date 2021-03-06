اليوم السابع
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حملة على الوحدات الإدارية للتأكد من هوية سكانها فى بورسعيد

السبت، 06 مارس 2021 11:01 ص
حملة على الوحدات الإدارية للتأكد من هوية سكانها فى بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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شن حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، حملة، اليوم السبت، على الوحدات السكنية الإدارية، للتأكد من تواجد شاغليها بها وعدم بيعها لآخرين.

 

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى، فى بيان له، إلى أنه يتم تكثيف الحملات على الوحدات السكنية الإدارية، للتأكد من تواجد شاغليها بها، وعدم بيعها أو التصرف فيها لأشخاص آخرين، لافتًا إلى أن إدارة الحجز الإدارى بالحى طابقت أسماء المخصص لهم الوحدات طبقًا للسجلات، وذلك لمنع بيع هذه الوحدات بعد وفاة شاغلها الذى جرى تخصيصها له.

 

وأكد على أنه ينتهى الانتفاع بهذه الوحدات السكنية عقب وفاه شاغلها، وتعاد ملكيتها إلى المحافظة لتخصيصها لحالات أخرى مستحقة.


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