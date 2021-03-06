حبس وغرامة وعزل من الوظيفة لمديرة مدرسة بالمنوفية لتسريب امتحانات 2019/2020

المنوفية - محمد فتحى

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمعاقبة (أ . هـ . أ) مديرة إحدى المدارس الإعدادية بالتربية والتعليم بالمنوفية بالحبس ثلاث سنوات وتغريمها غرامة مالية قدرها 86 ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون جنيها وعزلها من وظيفتها لإدانتها بترويج وتسريب أسئلة امتحانات نصف العام 2019/2020 للصف الثالث الإعدادى قبل عقد اللجان من خلال تطبيق التواصل الاجتماعى (واتس آب) بقصد الإخلال بالنظام العام بالامتحانات .

ووردت معلومات إلى مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بوجود تسريب لامتحان اللغة العربية ومواد أخرى للصف الثالث الإعدادى العام بإحدى اللجان الامتحانية، الأمر الذى استدعى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم تجاه الواقعة .

من جانبه، حذر أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم بالمنوفية، فى بيان له اليوم، كل من تسول له نفسه محاولة الترويج أو تسريب الامتحانات أو محاولة إشاعة حيازتها وترويجها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى بهدف الإخلال بنظام الامتحانات والتربح أو استغلال اولياء الأمور والطلاب وإحداث حالة من فقدان الثقة فى القيادات التعليمية وإثارة المجتمع مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الإشاعات التى تستهدف زعزعة استقرار العملية التعليمية على أرض محافظة المنوفية.