جارديان: ضغوط على جونسون بعد إنفاق داونينج ستريت 2.6 مليون إسترلينى تجديدات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" إن داونينج ستريت – رئاسة الوزراء البريطانية- أنفق أكثر من 2.6 مليون جنيه إسترليني على التجديدات لعقد اجتماعات إعلامية على غرار البيت الأبيض - مما زاد الضغوط على بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى للنظر إلى زيادة الأجور بنسبة 1 ٪ الموصى بها لموظفي هيئة الخدمات الصحية.

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن تكلفة تجديد جلسات الأسئلة والأجوبة المتلفزة مع الصحفيين في 9 داونينج ستريت – جزء من مقر رئاسة الوزراء- ستزيد من الضغط الذي يواجه رئيس الوزراء بشأن تمويل تجديد منفصل لمقر إقامته الرسمي.

وشكك حزب العمال في أولويات رئيس الوزراء لصرف الملايين في "مشاريع الغرور" أثناء "سرقة جيوب" عمال هيئة الخدمات الصحية.

وأوضحت الصحيفة أن عملية إصلاح شاملة بدأت داخل رقم 9 داونينج ستريت العام الماضي حيث أعلنت الحكومة عن خطط لعقد إحاطات متلفزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصحفية إليجرا ستراتون ستواجه الصحفيين فى الإحاطات الإعلامية، حيث كانت رئيس الاتصالات الاستراتيجية للمستشار ريشي سوناك ، وكانت لها الفضل في صياغة صورته بعناية. بصفتها مستشارة تم تعيينها سياسيًا بدلاً من كونها موظفة مدنية محايدة ، فمن المتوقع أن تكون قادرة على استهداف المعارضين وكذلك الدفاع عن تصرفات الحكومة.

وتم تأجيل عقد الإحاطات إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة فيروس كورونا، وإعلان إجمالي تكاليف التجديد الذى بلغ 2،607،767 جنيهًا إسترلينيًا ، باستثناء ضريبة القيمة المضافة إلى حد كبير ، بعد طلب حرية المعلومات من جمعية الصحافة.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن المبلغ "يعكس" أن رقم 9 هو مبنى مسجل من "الفئة 1" وهذا سيتطلب بالضرورة أعمال عديدة رئيسية، بما في ذلك المعدات السمعية والبصرية والبنية التحتية للإنترنت والأعمال الكهربائية والإضاءة".

وأضاف "هذا الإنفاق يصب في المصلحة العامة حيث أن البث الجديد لإيجازات جماعات الضغط سيزيد من المساءلة العامة والشفافية حول عمل هذه الحكومة الآن وفي المستقبل."