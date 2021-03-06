اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: ضغوط على جونسون بعد إنفاق داونينج ستريت 2.6 مليون إسترلينى تجديدات

السبت، 06 مارس 2021 11:01 ص
جارديان: ضغوط على جونسون بعد إنفاق داونينج ستريت 2.6 مليون إسترلينى تجديدات بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" إن داونينج ستريت – رئاسة الوزراء البريطانية- أنفق أكثر من 2.6 مليون جنيه إسترليني على التجديدات لعقد اجتماعات إعلامية على غرار البيت الأبيض - مما زاد الضغوط على بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى للنظر إلى زيادة الأجور بنسبة 1 ٪ الموصى بها لموظفي هيئة الخدمات الصحية.

واعتبرت الصحيفة البريطانية  أن تكلفة تجديد جلسات الأسئلة والأجوبة المتلفزة مع الصحفيين في 9 داونينج ستريت – جزء من مقر رئاسة الوزراء- ستزيد من الضغط الذي يواجه رئيس الوزراء بشأن تمويل تجديد منفصل لمقر إقامته الرسمي.

وشكك حزب العمال في أولويات رئيس الوزراء لصرف الملايين في "مشاريع الغرور" أثناء "سرقة جيوب" عمال هيئة الخدمات الصحية.

وأوضحت الصحيفة أن عملية إصلاح شاملة بدأت داخل رقم 9 داونينج ستريت العام الماضي حيث أعلنت الحكومة عن خطط لعقد إحاطات متلفزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصحفية إليجرا ستراتون ستواجه الصحفيين فى الإحاطات الإعلامية، حيث كانت رئيس الاتصالات الاستراتيجية للمستشار ريشي سوناك ، وكانت لها الفضل في صياغة صورته بعناية. بصفتها مستشارة تم تعيينها سياسيًا بدلاً من كونها موظفة مدنية محايدة ، فمن المتوقع أن تكون قادرة على استهداف المعارضين وكذلك الدفاع عن تصرفات الحكومة.

وتم تأجيل عقد الإحاطات إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة فيروس كورونا، وإعلان إجمالي تكاليف التجديد الذى بلغ 2،607،767 جنيهًا إسترلينيًا ، باستثناء ضريبة القيمة المضافة إلى حد كبير ، بعد طلب حرية المعلومات من جمعية الصحافة.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن المبلغ "يعكس" أن رقم 9 هو مبنى مسجل من "الفئة 1" وهذا سيتطلب بالضرورة أعمال عديدة رئيسية، بما في ذلك المعدات السمعية والبصرية والبنية التحتية للإنترنت والأعمال الكهربائية والإضاءة".

وأضاف "هذا الإنفاق يصب في المصلحة العامة حيث أن البث الجديد لإيجازات جماعات الضغط سيزيد من المساءلة العامة والشفافية حول عمل هذه الحكومة الآن وفي المستقبل."

 

 


داونينج ستريت

تجديد داونينج ستريت

مؤتمرات داونينج ستريت

بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ماذا كان يعمل الزعماء قبل التحاقهم بالسياسة؟.. بوريس جونسون عمل صحفيا.. رئيس وزراء كندا مدرسا وملاكما.. تونى أبوت كاهنا.. عمران خان لاعب كريكيت.. فولوديمير زلنسكى ممثلا كوميديا.. وبرلسكونى مغنى باخرات سياحية

الأحد، 28 فبراير 2021 03:00 ص

ديفيد كاميرون يهاجم بوريس جونسون: عليك أن تكون قويًا بما يكفى لإنقاذ الاقتصاد

الخميس، 25 فبراير 2021 12:31 م

لماذا ترك بوريس جونسون مهنة الصحافة؟.. تعرف على رد رئيس وزراء بريطانيا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:21 م

سيدة داونينج ستريت الجديدة فى مرمى نيران صحافة لندن.. مطالب بالتحقيق مع كارى سيموندز خطيبة بوريس جونسون فى مزاعم إدارتها للبلاد وتعيينها موظفين.. الإندبندنت: تتمتع بنفوذ طاغ.. والحكومة ترد: شائعات بلا دليل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة