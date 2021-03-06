تجديد حبس المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت فى السلام 15 يوم

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بقتل صاحب سوبر ماركت.

تلقى ضباط مباحث السلام أول، بلاغا يفيد العثور على جثة عامل سوبر ماركت، مذبوح داخل شقته، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب، وأجرت مباحث القسم تحريات مكثفة وعمليات تفريغ لكاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة وكشف أسباب الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

ومن خلال التحقيقات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالته، فتم ضبطه بمنطقة الساحل وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية لمعرفة سبب القتل.

كما أمرت النيابة باستدعاء أهل المجني عليه لسماع أقوالهم، والاستماع إلى عدد من الجيران وشهود العيان والتحفظ على الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة.