بنى سويف تنهى استعداداتها لامتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية غدا

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة استعدادات المديرية لعقد امتحان الفصل ‏الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الحالى 2020/2021، الذى يعقد غدا على مدار يوم واحد فقط بنظام الامتحان الورقى المجمع، حيث يؤدى 53 ألفا و934 طالباً وطالبة الامتحان فى 1099 فصلاً داخل 421 مدرسة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ بنى سويف على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء الامتحان الذى يجرى فى أجواء مختلفة وظرف استثنائى بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أهمية تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان.

كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات التعليمية لتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان فى هدوء، دون حدوث أى ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحان.

من جهتها، أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء ‏امتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، حيث تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحان، الذى سيعقد "امتحان متعدد التخصصات" فى المواد الأساسية، ويشترط اجتيازه، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلى فى نهاية العام، حيث يشترط حصول الطالب على 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية و25% فأكثر فى كل مادة، ولو لم يتحقق هذان الشرطان، فعلى الطالب أن يتقدم لامتحان تكميلى، ويعد هذا الامتحان شرطا أساسيا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى فى المواد التى تسببت فى ذلك.