النيابة تطلب نتيجة تشريح جثة عامل قتله عاملين بتحريض من زوجته فى الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها، فى اتهام سيدة بتحريض عاملين على قتل زوجها، بسبب خلافات بينهما فى الحوامدية، وخاطبت النيابة مصلحة الطب الشرعى، لإفادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليه.

كان قسم شرطة الحوامدية، تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية أعلى مياه مصرف بطريق أبو صير المريوطية دائرة القسم، حيث أسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الجيزة، عن أن مرتكبي الواقعة زوجة المجنى عليه "ربة منزل"، و"عامل" مقيم بالبدرشين، وله معلومات جنائية، وثالث "عامل" مقيم بالبدرشين، وله معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات واستهدافهم بمأمورية برئاسة الأمن العام، تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرت الزوجة بتحريض الآخرين على قتل زوجها نظرا للمشكلات بينهما وبناء عليه استدرجه المتهمين الآخرين إلى مكان العثور على الجثة وأنهيا حياته.