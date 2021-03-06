النيابة تباشر التحقيق فى حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق الكريمات

تباشر النيابة العامة التحقيقات في حادث وفاة 18 شخص وإصابة خمسة بطريق الكريمات، حيث انتقل فريق من «النيابة العامة» في غضون الثامنة والنصف مساء الجمعة، لمعاينة مسرح حادث صَدْم سيارةِ نقلٍ حافلةً (ميكروباص) بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد، وتبيَّن وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة من جرَّاء الحادث.

وانتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين، وتم ضبط سائق سيارة النقل وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.