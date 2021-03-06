المدن الجامعية بسوهاج تناقش خطة تطوير الخدمات الطلابية

سوهاج محمود مقبول

اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، المحاسب عفت حلمي الأمين العام المساعد، صبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، وممثلي الإدارة الهندسية وإدارة التغذية.



وفي بداية الاجتماع اطمئن رئيس الجامعة علي حسن سير عملية التسكين للطلاب أثناء فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكداً على ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة للاستذكار، وتوفير وسائل الإقامة والمعيشة للطلاب المغتربين، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وخطة العمل الفترة القادمة، موضحاً أنه تم الموافقة على مقترح المجلس بتصميم أرشيف خاص بالمدن الجامعية، وتوصيل شبكات الإنترنت بمباني العارف، ناصر، الرعاية، والعمارات السكنية بمدينة سوهاج الجديدة.



وقالت سامية زايد، أن رئيس الجامعة، وافق على سد العجز في مسئولي الإشراف داخل المباني، مضيفة أنه تم مناقشة المشكلات التي تعيق انتهاء أعمال الترميم والصيانة ببعض المباني، والتي وجه رئيس الجامعة بسرعة حلها وتسليم المباني كاملة التشطيبات في أقرب وقت.

