اليوم السابع
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الكرملين: الرئيس بوتين لم يخالط مساعده المصاب بكورونا

السبت، 06 مارس 2021 02:22 م
الكرملين: الرئيس بوتين لم يخالط مساعده المصاب بكورونا فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يلتق في الفترة الأخيرة مع مساعدة مكسيم أوريشكين المصاب بفيروس كورونا المستجد.
 
وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم السبت: "إن بوتين لم يلتق مساعده في الآونة الأخيرة وليس هناك حاجة لدخول الرئيس الحجر الصحي". 
 
وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن تشخيص إصابة مكسيم أوريشكين مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، بفيروس كورونا المستجد. 
 
يذكر أن عددا من كبار المسؤولين في روسيا، وعلى رأسهم رئيس الحكومة ميشوستين نفسه، قد أصيبوا في السابق بالفيروس التاجي.
 

 


فلاديمير بوتين

روسيا

الكرملين

اصابات كورونا

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