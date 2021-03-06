الفلبين تستلم 20 مليون جرعة من لقاح (مودرنا) فى مايو المقبل

كتب: أحمد علوى

قال السفير الفلبيني لدى الولايات المتحدة خوسيه روموالديز، إن حوالي 20 مليون جرعة من لقاحات (مودرنا) المضادة لفيروس كورونا، من المتوقع أن تستلمها الفلبين بحلول نهاية شهر مايو أو أوائل شهر يونيو، بينما تكثف الفلبين برنامج التطعيم في الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف روموالديز، أن الفلبين من المرجح أيضًا أن تحصل على 117 ألف جرعة من لقاح شركة (فايزر) من مرفق (كوفاكس)، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية.

وأشار إلى أن شركة (جونسون آند جونسون) الأمريكية خصصت أيضًا ستة ملايين جرعة من لقاح كورونا للفلبين.

وبشكل عام، من المتوقع أن تتلقى الفلبين أكثر من 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا العام، حسبما قال روموالديز.