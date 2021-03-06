اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأرمينية تعزز الإجراءات الأمنية حول مقر إقامة الرئيس

السبت، 06 مارس 2021 07:20 م
الشرطة الأرمينية تعزز الإجراءات الأمنية حول مقر إقامة الرئيس عناصر من الشرطة الأرمينية
يريفان /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عززت الشرطة الأرمينية، اليوم السبت، الإجراءات الأمنية حول مقر إقامة رئيس البلاد أرمين سركيسيان بعد خروج الآلاف مطالبين إياه بدعم هيئة الأركان وعدم التوقيع على مرسوم رئيس الوزراء بشأن إقالة رئيس هيئة الأركان.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن المتظاهرين توجهوا إلى المقر الرئاسى كما ساروا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان مرددين شعارات هجومية.

واندلعت أزمة سياسية مؤخرا فى يريفان بعد تصريحات باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.

وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة، وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه.

واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع. وفى غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.

 


الشرطة الأرمينية

أرمينيا

أخبار أرمينيا

مقر إقامة الرئيس الأرميني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء الأرمينى: مستعدون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل نهاية العام

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:51 م

أزمة أرمينيا تتصاعد.. الرئيس الأرمينى يرفض المصادقة على قرار رئيس الوزراء بإقالة رئيس أركان الجيش ويعيد مشروع المرسوم مع الاعتراضات.. وباشينيان يعيد الطلب لـ"سركسيان" ويؤكد: رفضه لا يسهم بتسوية الوضع الراهن

الأحد، 28 فبراير 2021 04:59 م

"الدفاع الأرمينية": الجيش يواصل أداء مهامه "بغض النظر عن العملية السياسية"

السبت، 27 فبراير 2021 10:52 م

الرئيس الأرمينى يرفض قرار باشينيان بشأن إقالة قائد هيئة الأركان

السبت، 27 فبراير 2021 06:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة