الجامعة الإلكترونية و"طب سوهاج" يواصلان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم السبت، أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للفرقة الأولى بكلية الطب البشري، والفرقتين الأولى والثانية لطلاب الجامعة المصرية الأهلية للتعليم الإلكتروني، يرافقه الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة للمجتمع والبيئة، والدكتور عصام محمد عبد الله مدير برنامج 2+5، والدكتور أحمد أبو المجد مدير فرع الجامعة الإلكترونية بسوهاج.

وخلال الجولة التفقدية اطمأن رئيس الجامعة من الطلاب على سهولة الأسئلة ومطابقتها للمحتوى العلمي، ومدى مناسبتها لزمن الإجابة، مشيداً بجهود القائمين على العملية الامتحانية لتطبيقهم كافة المعايير المتفق عليها فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية من فيروس كرونا المستجد للحفاظ على سلامة الجميع.

ومن جانبه قال الدكتور عصام عبد الله، إن امتحانات الفرقة الأولى بكلية الطب البشري يؤديها 720 طالب موزعين على 29 لجنة، خلال الفترة من 27 فبراير المنقضي حتى 14 مارس الجاري، مشيرا إلى أن التصحيح يتم إلكترونيا أول بأول.

وقال الدكتور أحمد ابوالمجد إن امتحانات الفرقتين الأولى والثانية بالجامعة الإلكترونية يؤديها 280 طالب موزعين على 8 لجان مقسمين على فترتين حتى يوم 13 مارس الجاري، مشيرا إلى أن التصحيح يتم إلكترونيا عقب نهاية الاختبارات مباشرة ويتم إرسال النتائج إلى القاهرة أول بأول.

يذكر أن الجامعة الإلكترونية تم افتتاحها العام الماضي بمصروفات وتمنح درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، ولها فرع بجامعة سوهاج.