الأمن يكشف حقيقة اعتداء سائق أتوبيس ومحصل على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بشأن اعتداء محصل وسائق أتوبيس على إحدى السيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً اعتداء محصل وسائق أحد أتوبيسات النقل العام، على إحدى السيدات "من ذوى الاحتياجات الخاصة" بالسب والشتم.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية باستدعاء المذكورين. وتبين أنهم (سائق بهيئة النقل العام ، محصل بذات الهيئة – مقيمين بالإسكندرية) وبسؤالهما قررا بأنهما أثناء السير بالأتوبيس المشار إليه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، قامت إحدى الفتيات باستقلال الأتوبيس ورفضت دفع الأجرة المقررة ونزلت فى نهاية الخط مع باقى الركاب، وقامت بإلقاء "حجر" تجاه الأتوبيس، مما أدى لحدوث كسر بأحد نوافذ الأتوبيس الزجاجية ، ولعلمهما كونها من ذوى الإحتياجات الخاصة لم يقوما بتحرير محضر بالواقعة ، وعقب علمهما بتداول منشور يتناول الموضوع على خلاف الحقيقة ، قاما بالبحث عنها والتصالح معها.