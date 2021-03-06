اعترافات لصوص التوك التوك بشبرا: نسيطر على السائق بـ"صاعق" لسرقة المركبة

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان وسيدة باعترافات تفصيلية لرجال المباحث، فى اتهامهم بسرقة مركبات التوك توك من منطقة شبرا، وقال المتهمون إنهم كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات التوك توك بالإكراه باستخدام "رادع شخصى" بمنطقة شبرا.

وأضاف المتهمون، أنهم قسموا الأدوار بينهم فمنهم من يستوقف التوك توك وهى السيدة واحد الرجلين يراقب المكان ليشهر الرجل الثانى السلاح والصاعق ويجبر السائق على ترك "التوك توك"، الذى يبيعونه لأحد التجار.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة شبرا، بتلقيه بلاغا من سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، بأنه حال سيره بمركبة "التوك التوك" قيادته بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص، بينهم سيدة بدعوى توصيلهم لأحد الأماكن، وعقب وصولهم فوجئ بأحدهم يتعدى عليه برادع شخصى (سيلف ديفنس) ويهدده بسلاح أبيض كان بحوزة آخر، والاستيلاء منه على التوك توك، كرهاً عنه والفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة 3 أشخاص بينهم سيدة، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم رادع شخصى، سلاح أبيض، المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم تم ضبط المركبة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكن أحد المتهمين.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والتوك توك، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.