استقرار أعداد الإصابات الجديدة بكورونا على المستوى العالمى

كتب: أحمد علوى

واصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعها هذا الأسبوع في أوروبا، إلا أنها بقيت مستقرة على الصعيد العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من المجموع الفعلي، والمقارنة بين الدول يجب أن يُنظر إليها بحذر إذ إن سياسات إجراء الفحوص تختلف من دولة إلى أخرى، كما أشارت إليه وكالة الصحافة الفرنسية.