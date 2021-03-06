اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 03:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استقرار أعداد الإصابات الجديدة بكورونا على المستوى العالمى

السبت، 06 مارس 2021 03:00 ص
استقرار أعداد الإصابات الجديدة بكورونا على المستوى العالمى كورونا فى اوروبا
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعها هذا الأسبوع في أوروبا، إلا أنها بقيت مستقرة على الصعيد العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من المجموع الفعلي، والمقارنة بين الدول يجب أن يُنظر إليها بحذر إذ إن سياسات إجراء الفحوص تختلف من دولة إلى أخرى، كما أشارت إليه وكالة الصحافة الفرنسية.


مع تسجيل 382.983 إصابة يومياً في العالم هذا الأسبوع، سجّل هذا المؤشر استقراراً (صفر %) مقارنة بالأسبوع الفائت الذي عاود الارتفاع خلاله بعد تراجع إلى النصف بين منتصف يناير ومنتصف فبراير، حتى أمس الخميس.

وتراجع عدد الإصابات اليومية في العالم إلى النصف خلال شهر، إذ كان 743 ألف إصابة في اليوم في الأسبوع الممتد بين 5 و11 يناير، وأصبح 362 ألفاً يومياً في الأسبوع الممتدّ بين 12 و18 فبراير. ولم يسجّل أبداً منذ بدء تفشي الوباء عدد الإصابات اليومية تراجعاً كبيراً وطويل الأمد إلى هذا الحدّ.

وسجّل عدد الإصابات الجديدة اليومية تراجعاً كبيراً في أمريكا اللاتينية (-20%، 61608 إصابة يومية)، وتراجعاً أقلّ في إفريقيا (-6%، 9426) وكذلك في آسيا (-4%، 31406). غير أن عدد الإصابات ارتفع في الشرق الأوسط (+10%، 31324) وأوروبا (+8%، 157.760) وأمريكا اللاتينية (+3%، 91409).

 

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة التي تسجّل أعلى رقم إصابات في العالم (28 مليونا و827 ألفاً و140) وكذلك وفيات (520 ألفاً و326).

وسجّل عدد الوفيات الجديدة في العالم تراجعاً بنسبة 7% فبلغ 62055 وفاة الأسبوع الماضي، أي معدّل 8865 وفاة في اليوم.
 

كورونا

كورونا عالميا

اصابات كورونا فى اوروبا

اوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقرير أوروبى: انخفاض نسبة وفيات كورونا فى أوروبا 29% بعد استخدام اللقاح

الجمعة، 12 فبراير 2021 09:43 ص

بارقة أمل.. انخفاض عدوى فيروس كورونا فى أوروبا.. القيود أهم أسباب التراجع فى ألمانيا.. والسويد لديها اتجاه إيجابى.. وبريطانيا تتوقع العودة للحياة الطبيعية "الصيف المقبل".. وزيادة الاختبارات بإيطاليا

الخميس، 04 فبراير 2021 05:00 ص

"جواز سفر كورونا" يقسم أوروبا ويضع السياحة فى مواجهة العلماء.. اليونان وإسبانيا يقودان المبادرة لإعادة حركة الاقتصاد.. فرنسا وبلجيكا أكبر المعارضين له.. وعالم أوبئة يحذر: لايزال غير معروف مدى مناعة اللقاحات

الإثنين، 01 فبراير 2021 03:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة