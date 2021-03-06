إعدام 193 كيلو جرام أغذية منتهية الصلاحية فى حملة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

تمكنت حملات إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط وإعدام 193 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أن الحملات الصحية أسفرت عن ضبط 193 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية، وبدون بيانات، وصدر قرار من النيابة بإعدام المضبوطات بالطرق الصحية السليمة، كما تم سحب 13 عينة غذائية بغرض التأكد من صلاحيتها.

وأشار الدكتور أبو المجد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن تلك الحملات تأتى فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين.

وفى السياق، نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، للكشف المجانى على المواطنين فى قرية نجع الحجر بمركز دراو ، وأبوسمبل السياحى بمركز أسوان، واستمرت لمدة يومين فى كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبى على ٢٤٧٥ مواطنا.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.