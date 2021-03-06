إصابة 11 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

أصيب 11 شخصا جميعهم من محافظة أسيوط، في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز ديرمواس. تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائي، يفيد تلقيه بلاغا من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام بوصول 11 شخصا مصابا بإصابات مختلفة إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربى.

وأفادت التحريات الأولية برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، أن المصابين كانوا يستقلون سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، قادمين من محافظة القاهرة، في طريقهم لمحافظة أسيوط. وأمام قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا انفجر أحد إطارات الميكروباص مما أدى لوقوع الحادث وإصابة مستقليه ونقلهم لمستشفي ملوي العام.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.