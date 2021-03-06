أرمينيا تسجل 508 إصابات بكورونا واليونان ترصد 2181 حالة جديدة

يريفان /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى الإصابات فى البلاد 174 ألفًا و257 إصابة.

وأوضحت الوزارة- حسبما أوردت صحيفة بان أرمينيان الأرمينية اليوم السبت - أن هناك 191 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالى المتعافين إلى 164 ألفًا و654 شخصا.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3219 وفاة بينها 824 حالة توفت لإصابتهم بأمراض أخرى.

سجلت اليونان 2181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 201 ألف و677 حالة.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية - حسبما نشرت على موقعها الإلكترونى اليوم السبت - بأنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 6664 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن 361 ألفا و428 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى اليونان.