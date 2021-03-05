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1826 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة بين الفلسطينيين

الجمعة، 05 مارس 2021 02:50 م
1826 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة بين الفلسطينيين كورونا - أرشيف
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 146‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 219214، تعافى منهم 195377 وتوفي 2333.

 

 


فلسطين

كورونا

كوفيد19

قطاع غزة

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