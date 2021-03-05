اليوم السابع
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وزير الخارجية الليبى: القضية الفلسطينية أحد المحاور الرئيسية لسياستنا

الجمعة، 05 مارس 2021 02:00 ص
وزير الخارجية الليبى: القضية الفلسطينية أحد المحاور الرئيسية لسياستنا عبد الهادى الحويج وزير الخارجية بالحكومة الليبية
بنغازى أ ش أ

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أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادى الحويج، أن القضية الفلسطينية لا تزال أحد المحاور الأساسية للسياسة الخارجية الليبية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.

كما أكد الحويج - خلال لقائه القنصل العام لفلسطين فى بنغازى أحمد جرار - أن الشعب الليبى والشعب الفلسطيني، شعبان فى بلد واحد.

وذكرت بوابة "إفريقيا الإخبارية" أن الحويج استمع إلى أهم الصعوبات التى تواجه الجالية الفلسطينية فى ليبيا، مؤكدا أن ليبيا كانت من بين أوائل الدول التى منحت مزايا للفلسطينيين المقيمين على أراضيها أسوة بالليبيين، وتتمثل هذه المزايا فى حق التمتع بالإقامة والتقدم للعمل وحق التعليم والعلاج وغيرها.

 


وزير الخارجية الليبى

ليبيا

أخبار ليبيا

القضية الفلسطينية

الجيش الليبى

فلسطين

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