اليوم السابع
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وزيرة الثقافة تفتتح "سينما مصر" فى بورسعيد.. صور

الجمعة، 05 مارس 2021 07:51 م
وزيرة الثقافة تفتتح "سينما مصر" فى بورسعيد.. صور الوزيرة والمحافظ يفتتحان السينما
بورسعيد - محمد عزام

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افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، "سينما مصر" بعد تجديدها، وذلك بعرض فيديو عن مراحل تطوير السينما بشكلها المعماري القديم.

وأكدت الوزيرة، أن "سينما مصر" تم إنشاؤها في الخمسينيات من القرن الماضى، وتعتبر أحد أصول السينما المصرية، وقامت وزارة الثقافة باستردادها، وتعتبر إضافة إلى البنية الثقافية في بورسعيد ومصر، مؤكدة أن عودتها كان ضمن أولويات وزارة الثقافة باعتبارها جزءا هاما من ذاكرة السينما المصرية، ودار العرض الوحيدة الباقية في وسط المدينة بأحد أهم الشوارع التجارية في المحافظة.

وتتسع السينما لـ526 مشاهدا، وجرى تزوديها بأحدث تقنيات ماكينات العرض السينمائي، بجانب أنظمة الدفاع المدني والمراقبة المتطورة.

وأطلقت وزيرة الثقافة، مساء أمس، الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفني فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

الافتتاح
الافتتاح

 

الوزيرة والمحافظ داخل السينما
الوزيرة والمحافظ داخل السينما

 

الوزيرة وللمحافظ يفتتحان السينما
الوزيرة والمحافظ يفتتحان السينما

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

سينما مصر ببورسعيد
سينما مصر ببورسعيد

 

وزير الثقافة تفتتح سينما مصر
وزير الثقافة تفتتح سينما مصر

 


بورسعيد

محافظه بورسعيد

وزير الثقافه

عاصمه الثقافه المصريه

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