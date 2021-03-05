ميجان ميركل تهاجم القصر الملكى البريطانى فى حوار مرتقب مع أوبرا وينفرى الأحد

إيمان حنا

يستعد الأمير هارى وزوجته ميجان ميركل لحوار مع المذيعة مع أوبرا وينفرى والمنتظر إذاعته على قناة سى بى إس الأمريكية الأحد المقبل، وفقا لما كتبت العين الإخباريية نقلا عن "ديلى ميل".

وفى مقطع مصور تمت إذاعته عبر القناة تمهيدا للحلقة ظهرت ميجان وهى تهاجم القصر الملكى فى بريطانيا، ومن جانبها قالت أوبرا وينفرى أن كلا من ميجان وهارى تحدثا بلا نقاط حمراء أو حدود للكلام، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وأضافت الصحيفة، أن ميجان عادت لإثارة الجدل من جديد فى الجرائد والصحف العالمية بعد مهاجمتها الملكة وأفراد بعينها فى القصر الحاكم ببريطانيا .

وقالت ميجان، إن هناك أشخاص كل وظيفتهم فى القصر هى تسريب الشائعات وتشويه صورتها، والادعاء دائما أن ميجان شخص مزعج، وتقلل من شأن العاملين فى المكان وفى الواقع أنها لم تقم بأى شئ.

أوضحت ميجان أنها دخلت القصر وكان كل طموحها أن تكون فردا عاملا فيه، ولكن لم يكن بداخلها أى مشاعر كراهية للحكام أو حتى للعاملين، ولكنها فوجئت بشائعات منشورة فى الصحف والقنوات التلفزيونية، وأصبحت تلاحقها فى كل شئ.