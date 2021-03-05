مقتل عامل على يد شقيقه بسبب خلافات عائلية بين زوجتيهما بالشرقية

لقى عامل فى بداية العقد الثالث من العمر بمحافظة الشرقية، مصرعه اليوم الجمعة، على يد شقيقه، بسبب خلافات عائلية سببها الزوجات، وتم القبض على المتهم، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبوحماد تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة محمد حماد، مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول "أ ع و" 29 سنة، مقيم قرية الشباروة، دائرة مركز أبوحماد، جثة هامدة، إثر جرح طعنى أدى للوفاة.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة تطورت إلى مشاجرة بين زوجة المجنى عليه، وشقيقه وزوجته، بسبب خلافات عائلية انتهت بمقتل أحدهما على يد الثانى، ولاذ المتهم بالفرار، وتم ضبطه من قبل ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد، واصطحابه لديوان المركز لمناقشته، وإحالته للنيابة العامة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبوحماد تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.