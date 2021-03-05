مسؤول إيطالى يطالب بإغلاق المدارس بسبب إصابة الشباب بسلالات كورونا الجديدة

فاطمة شوقى

قال وكيل وزارة الصحة الإيطالى بيير باولو سيليرى، إنه يجب إغلاق المدارس لأن السلالات الجديدة لفيروس كورونا تصيب الشباب.

وأكد المسئول الصحى الإيطالى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تضرب الأشخاص الأصغر سنًا.

وأشار سيليرى المنتمي لحركة خمس نجوم، إلى أنه "حيثما يكون انتشار الفيروس شديداً بشكل خاص وتشترك به السلالات الجديدة، فمن الواضح أنه يجب علينا فرض الإغلاق، وليس على المدارس فقط".

يذكر أن الحكومة الإيطالية تعمل على إنتاج لقاحات وباء كورونا محليا بحلول الخريف المقبل، مؤكدة أنه تم حقن أكثر من 4.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لوباء كورونا، خلال حملة التطعيم الوطنية التي بدأت نهاية العام الماضي، من بينهم 1.4 مليون تلقوا كلا الجرعتين اللازمتين.

وبحسب بيان صدر عن وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، نشرته صحيفة "المساجيرو" الخميس، فإن بعض الشركات الإيطالية على استعداد لإنتاج الجزء الأكبر من عملية صناعة اللقاح، لأنها مجهزة بالفعل أو قادرة على القيام بذلك في وقت قصير.

وصدر البيان بعد اجتماع عقد بمقر الوزارة مع ممثلي اتحاد صناعة الأدوية والوكالة الإيطالية للدواء، ومديرالعمليات اللوجستية للجيش الإيطالي، الجنرال باولو فيليوولو.

وبحسب البيان، يمكن أن يبدأ الإنتاج الصناعي للقاحات بعد الحصول على التراخيص من السلطات المختصة، في فترة تقدر ما بين أربعة الى ستة أشهر، أي بحلول فصل الخريف.

ويشار إلى أن مسؤولين في شركة استرازينيكا قد أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع شركات محلية ايطالية تمتلك التقنية اللازمة لانتاج لقاحها.

ووفق أحدث تقرير للمفوض الاستثنائي للطوارئ الصحية، فقد تم إعطاء 4587565 جرعة من لقاحات كورونا، ما يعادل 70.1% من إجمالي الكميات التي تم تسليمها.