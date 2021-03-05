مدير الطب الوقائى بشمال سيناء يتفقد نقاط الحملة القومية للتطعيم

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائى بشمال سيناء، سير العمل بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمركز الصحى بوسط مدينة العريش، وقال مدير الطب الوقائى بشمال سيناء، فى بيان إن التثقيف والإعلام بصحة شمال سيناء، يقوم بحملات مكثفة لتعريف الأهالى بمد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اليوم الجمعة وغدا السبت بناء على تعليمات وزارة الصحة بمد فترة الحملة القومية وأشار إلى أن التطعيم بجميع الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية ومكاتب الصحة.

وقال الدكتور جاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام، إنه تم بالتعاون مع الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم مدير مديرية أوقاف شمال سيناء مشاركة 7 مساجد للإعلان عن مد الحملة القومية ضد شلل الأطفال والتى تم تحديدها مسبقا بالتنسيق بين مديرية أوقاف شمال سيناء ومديرية الشؤون الصحية، واستقبال المثقفين الصحيين للإعلان عن مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يومى الجمعة والسبت وتقديم كافة الخدمات الضرورية والتسهيلات لإعلام أهالى الأحياء .

وأوضح فتحى عثمان أن صحة شمال سيناء سجلت تطعيم 50321 طفلا، خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال على مدار الـ4 أيام الماضية بمختلف قرى ومدن ومناطق شمال سيناء، بنسبة تنفيذ بلغت 91.7 % حيث يستهدف فيها تطعيم 54 ألفا و899 طفلًا وطفلة بالمرحلة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات.