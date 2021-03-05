محافظ البحيرة: الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية والصيانة لـ16 طريقا

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على التنسيق بين جميع مسئولي الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار تنفيذ الخطة الإستثمارية 2020 - 2021م لأعمال رصف الطرق وتنفيذها على مستوي مدن ومراكز المحافظة .

وأشار المحافظ فى بيان إلى أنه تم خلال فبراير الماضى الإنتهاء من أعمال الخطة الإستثمارية لعدد 10 طرق وكذا الإنتهاء من أعمال الصيانة ورد الشيئ لأصله لعدد 6 طرق أخرى بنطاق المحافظة وذلك على النحو التالى :-

أولا :- بالنسبة لأعمال الخطة الاستثمارية 2020 /2021 م

* إنهاء أعمال الطبقة الرابطة طريق القناوية أبوحمص بطول 2.00 كم وبتكلفة 4.110 مليون جنيه

*إنهاء أعمال الطبقة السطحية طريق زاوية غزال – نخنوخ مركز دمنهـــور بطول 2.300 كم وبتكلفة 3.6 مليون جنيه

* إنهاء أعمال الطبقة السطحية طريق جسر ترعة الجرن ) حسين عمرو مركز دمنهـــور بطول 2 كم وبتكلفة 3.9 مليون جنيه

* إنهاء أعمال الطبقة السطحية طريق الرزافة - مركز الدلنجات بطول 0.9 كم وبتكلفة 1.265 مليون جنيه

* إنهاء أعمال طبقة المخلفات طريق الصعايدة مركز أبو حمص بطول 1.700 كم وبتكلفة 2.90 مليون جنيه

* إنهاء أعمال طبقة المخلفات لتوسعة طريق النقراشي مركز إيتاي البارود بطول 2.50 كم وبتكلفة 3.46 مليون جنيه

* إنهاء أعمال طبقة المخلفات لتوسعة طريق حمد منيسي مركز المحمودية بطول 2.350 كم وبتكلفة 3.06 مليون جنيه

* إنهاء أعمال طبقة المخلفات لتوسعة طريق الحماد الشرقي والغربي مركز رشيد بطول : 5 كم وبتكلفة 6 مليون جنيه

* إنهاء أعمال طبقة الأساس طريق المغازي – نخنوخ مركز المحمودية بطول 1.30 كم وبتكلفة 2.25 مليون جنيه

* إنهاء أعمال طبقة التشريب طريق سندرينا مركز المحمودية بطول 2.00 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه

ثانيا :- أعمال الصيانة و رد الشئ لأصله 2020 /2021 م

*رد الشئ لأصله و رفع كفاءة طريق بوابات السادات م. بدر نهو أعمال طبقة الأساس بعرض 8 متر بطول 2كم وبتكلفة 5.350 مليون جنيه

*رفع كفاءة و صيانة طريق زبيدة م.ايتاي البارود بطول : 2 كم وبتكلفــــــة 3.750 مليون جنيه

إنهاء أعمال طبقة الأساس

*صيانة ورفع كفاءة طريق منشية الرزافة م.شبراخيت بطول 1.50كم وبتكلفة 2.500 مليون جنيه

*رد الشئ لأصله و رفع كفاءة طريق سكة الباشا م. الرحمانية بطول : 1 كم وبتكلفة 2.55 مليون جنيه

إنهاء أعمال طبقة الأساس وسند جوانب الطريق بالدبش

*رفع كفاءة و رد الشئ لأصله و صيانة طريق طراد النيل م. المحمودية بطول 7.00 كم قطاعات متفرقة وبتكلفة 3.750 مليون جنيه

إنهاء أعمال طبقة الأساس قطاعات وترانشات

*رد الشئ لأصله ورفع كفاءة طريق بسنتواي م. أبو حمص بطول : 1كم وبتكلفة 1.9 مليون جنيه