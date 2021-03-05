فحص وعلاج 3359 مواطنا فى قوافل طبية بالمنيا وبنى سويف

المنيا – حسن عبدالغفار – بنى سويف - هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال القافلة الطبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين، وذلك بقرية الشيخ مسعود التابعة لمركز العدوة، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1779 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 358 حالة جراحة، 479 حالة أطفال، 268 باطنة، 116 قلب، 231 جلدية، 141 نساء، 99 تنظيم اسرة، 69 أسنان، بالإضافة لإجراء 86 تحاليل مختلفة وإجراء 61 حالات موجات صوتية وإجراء 5 أشعة سينية وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 117 متردد وتم خلع اسنان 8 حالة بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 37 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 103 مترددين من خلال 12 عيادة متنقلة.

على جانب آخر، أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذى عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية نزلة البرقى مركز الفشن على مدار يومي" الأربعاء والخميس 3 و4 مارس الجاري" مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان،النساء ،الرمد ،الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة) وفى ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1580 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان -معمل دم 182- معمل طفيليات 47 - حالات الأشعة 26- استصدار 5 قرارات نفقة دولة - تحويل عدد 55 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 90 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى ل 100 مواطن، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدى الفيروسى - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الامراض الغير معدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر- تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ101 مواطن.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.



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