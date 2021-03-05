اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مارس 2021 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب مصنع لإنتاج الولاعات بدون ترخيص فى المنوفية

الجمعة، 05 مارس 2021 03:40 م
ضبط صاحب مصنع لإنتاج الولاعات بدون ترخيص فى المنوفية ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، قيام صاحب مصنع لإنتاج الولاعات، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات، لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وإستخدام علامات تجارية وهمية غير مسجلة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المحظور الاتجار بها فى السوق السوداء، لإعادة تعبئتها فى ولاعات دون اتباع اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة، ما يشكل خطورة على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل المصنع على (75 أسطوانة غاز سعة 25 كيلو جرام- كميات كبيرة من أجزاء الولاعات تحت التصنيع- 400 ألف ملصق- 100 ألف ولاعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.


ضبط مصنع

غير مرخص

الغش التجارى

تداول سلع

مجهولة المصدر

محافظة المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة