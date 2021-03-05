ضبط صاحب مصنع لإنتاج الولاعات بدون ترخيص فى المنوفية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، قيام صاحب مصنع لإنتاج الولاعات، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات، لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وإستخدام علامات تجارية وهمية غير مسجلة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المحظور الاتجار بها فى السوق السوداء، لإعادة تعبئتها فى ولاعات دون اتباع اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة، ما يشكل خطورة على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل المصنع على (75 أسطوانة غاز سعة 25 كيلو جرام- كميات كبيرة من أجزاء الولاعات تحت التصنيع- 400 ألف ملصق- 100 ألف ولاعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.