شاحنة تخترق منطقة مطاعم بـ"نيويورك" وإصابة 7 أشخاص بينهم طفلين.. فيديو

أصيب 7 أشخاص على الأقل بينهم طفلين بعد اصطدام شاحنة صغيرة بمنطقة لتناول الطعام فى الهواء الطلق ‏ومحطة للحافلات فى مدينة نيويورك صباح الجمعة.‏

وقالت شبكة ايه بي سي الأمريكية، إن 5 بالغين وطفلين أصيبوا بجروح بعد ‏تحطم الشاحنة في الجانب الشرقي من مانهاتن، ونقل 4 من الجرحى إلى المستشفى، على الرغم ‏من أنه يعتقد أن الإصابات لا تهدد الحياة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المحلية.‏

WATCH: Security video of a van colliding with a car before slamming into an outdoor dining setup, then crashing into scaffolding near 50th St. and 2nd Ave.



8 people injured, including 2 children; van driver in custody, police say



Read more: https://t.co/9TYD5u3djI pic.twitter.com/cQXjp9Rog1