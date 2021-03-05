اليوم السابع
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شاحنة تخترق منطقة مطاعم بـ"نيويورك" وإصابة 7 أشخاص بينهم طفلين.. فيديو

الجمعة، 05 مارس 2021 07:42 م
شاحنة تخترق منطقة مطاعم بـ"نيويورك" وإصابة 7 أشخاص بينهم طفلين.. فيديو حادث نيويورك
كتبت: نهال أبو السعود

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أصيب 7 أشخاص على الأقل بينهم طفلين بعد اصطدام شاحنة صغيرة بمنطقة لتناول الطعام فى الهواء الطلق ‏ومحطة للحافلات فى مدينة نيويورك صباح الجمعة.‏

وقالت شبكة ايه بي سي الأمريكية، إن 5 بالغين وطفلين أصيبوا بجروح بعد ‏تحطم الشاحنة في الجانب الشرقي من مانهاتن، ونقل 4 من الجرحى إلى المستشفى، على الرغم ‏من أنه يعتقد أن الإصابات لا تهدد الحياة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المحلية.‏

 

ووفقا للتقرير، اصطدمت شاحنة توصيل بيضاء بسيارة أخرى قبل أن تقود سيارتها فى محطة ‏للحافلات، مما أدى إلى سقوط عمود المرور فى زاوية الشارع وتحطم فى منطقة تناول الطعام وسط حالة من الفزع بين رواد المطاعم.

ونبه نظام إدارة الطوارئ فى المدينة السكان بشأن الحادث وحثهم على اتباع طرق بديلة حيث ‏استجاب أفراد الطوارئ للتصادم، وتم إغلاق المنطقة حتى إشعار آخر.‏

 

سيارات الاطفاء في مكان الحادث
سيارات الإطفاء في مكان الحادث

قامت إدارة إطفاء مدينة نيويورك، بتأمين السقالات والحطام في المنطقة وطلبت أيضًا من إدارة ‏المبانى إجراء فحص سلامة هيكلية للمبنى الذى وقع فيه الحادث.‏

وقالت إيه بي سي، إن سائق الشاحنة موجود حاليًا في حجز الشرطة للخضوع للاستجواب.


الولايات المتحدة

نيويورك

حادث تصادم

اخبار أمريكا

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