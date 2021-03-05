شاحنة تخترق منطقة مطاعم بـ"نيويورك" وإصابة 7 أشخاص بينهم طفلين.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

أصيب 7 أشخاص على الأقل بينهم طفلين بعد اصطدام شاحنة صغيرة بمنطقة لتناول الطعام فى الهواء الطلق ‏ومحطة للحافلات فى مدينة نيويورك صباح الجمعة.‏

وقالت شبكة ايه بي سي الأمريكية، إن 5 بالغين وطفلين أصيبوا بجروح بعد ‏تحطم الشاحنة في الجانب الشرقي من مانهاتن، ونقل 4 من الجرحى إلى المستشفى، على الرغم ‏من أنه يعتقد أن الإصابات لا تهدد الحياة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المحلية.‏

WATCH: Security video of a van colliding with a car before slamming into an outdoor dining setup, then crashing into scaffolding near 50th St. and 2nd Ave.



8 people injured, including 2 children; van driver in custody, police say



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ووفقا للتقرير، اصطدمت شاحنة توصيل بيضاء بسيارة أخرى قبل أن تقود سيارتها فى محطة ‏للحافلات، مما أدى إلى سقوط عمود المرور فى زاوية الشارع وتحطم فى منطقة تناول الطعام وسط حالة من الفزع بين رواد المطاعم.

ونبه نظام إدارة الطوارئ فى المدينة السكان بشأن الحادث وحثهم على اتباع طرق بديلة حيث ‏استجاب أفراد الطوارئ للتصادم، وتم إغلاق المنطقة حتى إشعار آخر.‏

Whoa a car slammed into outdoor dining area on 50th and 2nd where Starbucks is. Everything backed up in NYC. 🙏 pic.twitter.com/x93GdYjeRh — Krypto Katch (@jkatcher74) March 5, 2021



سيارات الإطفاء في مكان الحادث

قامت إدارة إطفاء مدينة نيويورك، بتأمين السقالات والحطام في المنطقة وطلبت أيضًا من إدارة ‏المبانى إجراء فحص سلامة هيكلية للمبنى الذى وقع فيه الحادث.‏

وقالت إيه بي سي، إن سائق الشاحنة موجود حاليًا في حجز الشرطة للخضوع للاستجواب.