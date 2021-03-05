سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة بمدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الإتجار، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، مزاولة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم، نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذين من الشقة سكنهم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالشقة، وعثر بحوزتهم على (كمية من المواد المخدرة "أستروكس – فودو - كيتامين"- طبنجة صوت - 3 طلقات لذات العيار - زجاجات بداخلها مخدر موضعى - زجاجات بداخلها أسيتون – كمية من التبغ الخام - ميزان حساس - 3 سلاح أبيض - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروع والأسلحة بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.