حجز صاحب مخزن متهم بحيازة 22 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بحدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة، بحجز صاحب مخزن، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، حيث تم ضبطه وبحوزته 22 ألف عبوة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، قبل بيعها على المواطنين بالسوق في حدائق القبة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث التموين، بلاغا يفيد بضبط 22500 علبة سجائر بحوزة صاحب مخزن لتجميع وبيع السجائر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، ومقيم بذات العنوان، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بيعه السجائر بالسوق السوداء لكسب مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.