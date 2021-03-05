اليوم السابع
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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالجيزة

الجمعة، 05 مارس 2021 02:49 م
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالجيزة مديرية أمن الجيزة _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة، بالجيزة، حيث اعترف المتهم بأنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين زبائنه بمنطقة المنيب، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من القبض عليه، وأشار إلى أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه تمهيدا لترويجها بين عملائه.

 

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى اتجار عاطل مقيم بالجيزة، فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، فتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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