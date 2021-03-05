اليوم السابع
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حبس عاطلين 4 أيام على ذمة اتهامهما بالإتجار فى نصف كيلو حشيش بقليوب

الجمعة، 05 مارس 2021 01:17 م
حبس عاطلين 4 أيام على ذمة اتهامهما بالإتجار فى نصف كيلو حشيش بقليوب حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، من ضبط عنصرين شديدى الخطورة بقليوب، وبحوزتهما نصف كيلو حشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب، بها وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.

تلقى اللواء فخر الدين العرب، إخطارا من اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، يفيد ضبط عنصرين شديدى الخطورة بقليوب، وبحوزتهما نصف كيلو حشيش.

وتبين من تحريات الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم قليوب، أن المتهمين هما "ب .ع .ح" 31 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 255 جراما ومبلغ مالي 255 جنيها وهاتف محمول، و"م . ي .ح" 19 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 250 جراما ومبلغ مالي 125 جنيها وهاتف محمول، وات تحرير محضر بالواقعة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

قليوب

الاتجار بالمخدرات

حشيش

عنصر شديد الخطورة

مديرية أمن القليوبية

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