اليوم السابع
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تعرف على خريطة المحاور المرورية الجديدة الجارى تنفيذها بالجيزة

الجمعة، 05 مارس 2021 09:00 ص
تعرف على خريطة المحاور المرورية الجديدة الجارى تنفيذها بالجيزة مخطط محور الملك عبد الله
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ محافظة الجيزة عددا من المحاور المرورية الجديدة بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة من خلال خطة ورؤية حضارية لتطوير محاور الحركة الرئيسية وشبكة الطرق بهدف حل الاختناقات المرورية التى يعانى منها عدد من القطاعات.

ويعرض "اليوم السابع" قائمة بمشروعات الطرق الجارى تنفيذها بالمحافظة.

1- يتم تنفيذ محور محمد أنور السادات ( ترسا سابقا) كأحد المحاور المرورية لشارع الهرم.

2- محور المنصورية وكورنيش المريوطية .

3- يتم تنفيذ أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين تنفيذً للخط التنظيمي به.

5- هدف هذه المحاور إحداث طفرة مرورية وخلق مجتمع حضاري يتماشى مع المخطط العام لتطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير .

6- تم تطوير شارع المحولات للربط بين شارعى الأهرامات وترسا .

7- تم رصف عدد كبير من الطرق الموازية لشارع الأهرام المقرر غلقه بسبب خط المترو.

8- يتم تنفيذ محور الملك عبد الله للربط بين دائرى الوراق ودائرى المنيب.

 


الطرق

محور ترسا

محور المنصورية

شارع الهرم

شوارع الجيزة

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