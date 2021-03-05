تعرف على خريطة المحاور المرورية الجديدة الجارى تنفيذها بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ محافظة الجيزة عددا من المحاور المرورية الجديدة بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة من خلال خطة ورؤية حضارية لتطوير محاور الحركة الرئيسية وشبكة الطرق بهدف حل الاختناقات المرورية التى يعانى منها عدد من القطاعات.



ويعرض "اليوم السابع" قائمة بمشروعات الطرق الجارى تنفيذها بالمحافظة.