تحويل مبنى "عزل شيبة" بالشرقية لمستشفى خيرى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد كمال الدين حجاجى، وكيل التضامن بالشرقية، أنه وقع بروتوكولا مع جمعية الهلال الأحمر لإقامة مشروع مستشفى خيرى بجوار مديرية التضامن الاجتماعى بشيبة مركز الزقازيق، ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المبنى مكون من سبع طوابق مقام على مساحة 700 م2 لإقامة مستشفى خيرى تحت مسمى (مستشفى الهلال الأحمر المصرى بالشرقية)، لتوفير الخدمة لغير القادرين بالمجان كما يجوز تقديم الخدمة بمقابل مادى للقادرين دون الإخلال بالدور الاجتماعى للمشروع فى خدمة المجتمع وكذلك الالتزام بقبول الحالات التى يتم إحالتها من مديرية التضامن الاجتماعى لتلقى العلاج اللازم .

وأضاف وكيل الوزارة، أن المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، منها جهاز أشعة مقطعية، ومركز للدم، والعديد من الخدمات، لافتا إلى أنه سيقبل الحالات المختلفة للعلاج بداخله، مشيرا إلى أن المستشفى افتتاحه فى غضون أشهر قليلة .

يذكر أن المبنى كانت استغلته المحافظة كمقر للعزل حالات كورونا فى غضون الموجة الأولى من انتشار الفيروس العام الماضى، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر ومقام على مساحة 750 مترا ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفة إقامة تتسع لاستقبال 190 حالة، مؤكدا أنه تم فرش جميع الأسرة بالمبنى بماكنتوش فرش جلد لتسهيل أعمال التطهير والتعقيم وتم دعم المبنى بأجهزة أشعة ومعامل تحليل وفرق طبية مدربة على التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى الدعم المقدم من جمعية الهلال الأحمر بالمستلزمات الطبية والوقائية من (كمامات واقية – قفازات – جاون – خافض لسان – بدل عزل ) ومواد التطهير والتعقيم .